Grottaferrata: maltempo, disostruiti caditoie e tombini di via di Marino

L’Ufficio tecnico del Comune di Grottaferrata con il supporto della Polizia Locale, in seguito a una segnalazione dei cittadini di via Vecchia di Marino, ha effettuato lo scorso sabato un sopralluogo che ha evidenziato la parziale ostruzione delle caditoie stradali a causa del materiale (terra, foglie ecc) trasportato dalle copiose precipitazioni con il conseguente allagamento della strada. Oltre all'intervento di pulizia, sono stati risistemati anche alcuni tombini di fatto "saltati" su via Valle della Noce incrocio via del Fosso Mariano.

"Si è provveduto quindi ad allertare la Società Tekneko che era già all’opera per una verifica delle caditoie su tutto il territorio comunale affinché provvedesse a disostruire quelle presenti sul primo tratto di via V. di Marino. L’attività di controllo ha evidenziato altre situazioni di criticità su via D. Petochi angolo via Rocca di Papa, dove alcuni cittadini - che l’Amministrazione sentitamente ringrazia - in autonomia stavano provvedendo a liberare le caditoie presenti ostruite dal fango trasportato dalle acque piovane e provenienti da via dei Peschi", si legge in una nota diffusa dall'amministrazione comunale.