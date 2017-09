Grottaferrata: inaugurata la Scuola Italiana di Difesa Personale

Le notizie di cronaca delle ultime settimana che hanno evidenziato un intensificarsi di episodi di violenza a danno di donne, hanno incrementato l'interesse verso i corsi di difesa personale che sono sempre più gettonati sia come attività sportiva, ma anche per la loro utilità sociale.

Nel fine settimana a Grottaferrata è stata inaugurata la sede della Scuola Italiana di Difesa personale, una realtà presente ormai da anni sul territorio di Roma, dei Castelli Romani, di Frosinone e di Lucca con oltre quindici sedi e più di duecento allievi all’attivo.

Presente all'inaugurazione il calciatore Federico Masi che nelle scorse elezioni di primavera ha sostenuto il sindaco Luciano Andreotti e che si è speso in prima persona per portare la scuola di difesa personale a Grottaferrata.

Nella sede della scuola a Piazza Bellini su oltre 200 mq di spazio si alterneranno non solo i corsi di difesa personale, ma anche di altre disciplina marziali come il Judo e il Tang So Doo sotto la guida del Maestro Cosmo Nocenzi.