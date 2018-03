Grottaferrata, il sindaco sul blitz fascista: "Anticorpi della democrazia sono forti e maturi”

Il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti è intervenuto dopo il blitz in consiglio comunale di militanti di Casapound e ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno espresso solidarietà per l'accaduto.

“Quanto accaduto durante il Consiglio comunale di ieri a Grottaferrata è un fatto grave messo in atto da persone, paradossalmente giovani, che anziché guardare al futuro come stava facendo l’assemblea civica della nostra città, vorrebbe riportarci a un clima lontano anni luce dalla realtà e dal comune sentire della cittadinanza grottaferratese che invece si riconosce nelle istituzioni, le rispetta e, come del resto tutti i consiglieri e i colleghi della giunta, dispone dei sufficienti anticorpi democratici per rispondere con nettezza ma senza allarmismi alla rumorosa provocazione di pochissimi estremisti”.

“Mi preme in questo senso ringraziare il presidente della giunta regionale, Zingaretti, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Leodori, il sindaco di Albano, Marini per la solidarietà così accoratamente espressa e con loro tutti i rappresentanti politici locali e nazionali, così come gli amministratori del territorio che stanno levando in alto le loro voci in difesa del Consiglio comunale di Grottaferrata, divenuto baluardo di legalità e democrazia”, ha proseguito Andreotti.

“Al tempo stesso ci tengo a ribadire - fa sapere ancora il sindaco - che da sempre, la Storia ce lo insegna, Grottaferrata è città di accoglienza, incontro e confronto tra culture e addirittura alfabeti diversi. Non solo quindi non ci sarà silenzio su tematiche come l’immigrazione ma il Comune si farà garante del rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri di tutti. Non mancheranno modi e tempi di dibattere ma certamente - conclude Andreotti - sempre nei confini della vita democratica dove nessuna sopraffazione di nessun tipo potrà essere accettata”.

La presidente del Consiglio comunale: "Ho fatto rispettare il regolamento"

“L’inappropriata azione dimostrativa messa in atto da un gruppo organizzato di persone nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stato trattata nel pieno rispetto dell’articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. La presidenza ha invitato ad allontanarsi persone che dal pubblico, senza invadere l’emiciclo né entrare in contatto con i consiglieri, si sono rese comunque autrici di manifestazioni contrarie al regolamento dell’assemblea. Ritengo pertanto, allo stesso modo, fuori luogo e superflua ogni altra annotazione successivamente espressa da gruppi politici vari in merito all’operato della presidenza che ha agito, lo ripeto, pienamente legittimata dal regolamento d’aula”.

Con queste parole la presidente del Consiglio comunale di Grottaferrata, Francesca Maria Passini interviene sul dibattito generato dall’ingresso in aula e dalla successiva contestazione animata da militanti del gruppo politico Casa Pound.

“Al tempo stesso - prosegue la presidente Passini - sono convinta, una volta interrotta la seduta, di aver agito con l’educazione,l’umanità e il buon senso che ritengo possano essere valore aggiunto di ogni persona e anche in questo caso si sono rivelati utili a riportare la situazione nei confini pertinenti a un luogo istituzionale”.

“Nel mio veloce confronto con i manifestanti, nel rispetto del ruolo istituzionale che mi compete, ho garantito che sulla vicenda specifica dell’accoglienza ai migranti il Consiglio comunale terrà presenti e darà voce a ognuna delle sensibilità che emergeranno in città, trovando una posizione di sintesi coerente tanto alle istanze di partiti, associazioni e cittadini quanto alle norme che, per tramite della Prefettura, giungono all’Amministrazione civica dal Governo nazionale. Temi sui quali - ha concluso Passini - è intenzione di tutti, nei tempi, nei luoghi e nei modi opportuni aprire un dibattito che rispetti la prassi della vita democratica”.