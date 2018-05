Grottaferra Smart City: è on line il nuovo sito internet istituzionale

Il Comune di Grottaferrata si aggiorna all'era digitale anche con il suo portale istituzionale con una nuova versione, più dinamica che rappresenta l'interfaccia dell’ente comunale con i cittadini residenti, ma anche con i visitatori e i turisti che vorranno raggiungere la città criptense per un soggiorno di uno o più giorni.

Il nuovo sito internet è sviluppato nel rispetto delle più aggiornate linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione ed è disponibile in versioni adattate agli schermi di smartphone e tablet:“Disporre di un sito creato con i requisiti delle linee Agid (Agenda Italia digitale) è un altro passo del programma per la Smart City - ha detto il delegato del sindaco alla Smart City Alessandro Cocco- che permetterà di sviluppare tutta una serie di servizi on line che agevolino la vita dei cittadini di Grottaferrata e liberino risorse umane da destinare ad altri compiti per gli uffici comunali”.

Soddisfatto anche il sindaco Luciano Andreotti per questo nuovo tasello nella comunicazione istituzionale: “Ringrazio tutti i responsabili di settore che stanno mostrando disponibilità e collaborazione in questo importante è necessario cambio di passo che anche la nostra città sta compiendo adeguando il profilo web istituzionale ai parametri unificati che dovranno seguire tutti gli enti pubblici. Da domani continuerà il lavoro per ottimizzare tutte le sezioni e completare l’importante lavoro di copia dei contenuti d’archivio che rappresentano la storia amministrativa della nostra città”.

“Grottaferrata si mostra con una nuova veste a tutti coloro che vorranno avere informazioni sulla nostra cittadina ed è nostra intenzione continuare nel percorso di digitalizzazione e comunicazione trasparente e immediata con la città e con chi vorrà visitare Grottaferrata - ha concluso il sindaco - anche immaginando per il futuro prossimo una presenza istituzionale del Comune di Grottaferrata sui social con pagine, profili e canali video dedicati. Stare al passo con la modernità non è un’opzione ma uno strumento necessario a poter capire meglio e risolvere con sempre maggiore tempestività le problematiche quotidiane del territorio e di tutti i cittadini”.