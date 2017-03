Grottaferrata: Stefano Bertuzzi è il candidato sindaco del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Grottaferrata ha scelto ufficialmente il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: sarà Stefano Bertuzzi e già si sta delineando la coalizione di centro-sinistra a suo sostegno.

Stefano Bertuzzi doveva essere già nel 2014 il candidato sindaco, il vincitore certo delle elezioni primarie, ma era stato sconfitto a sorpresa dall'ex assessore Alessandro Broccatelli.

Subito chiare le intenzioni del candidato Bertuzzi: l'importanza dell'unità del Partito, dichiarando l'intenzione di lavorare con il massimo impegno per ascoltare e rappresentare al meglio l'attività programmatica che emergerà dalle Consultazioni in atto.

Il Segretario del circolo del PD di Grottaferrata, Marcello Moretti, ha voluto ringraziare la minoranza: "Con questi valori, con queste convinzioni, i componenti del circolo del Partito Democratico che hanno sostenuto questo progetto continueranno a lavorare per migliorare il circolo, per riunire il centrosinistra, per migliorare la comunità politica in generale e per l’avvio di una nuova fase della politica grottaferratese che merita di meglio e di più".