Marino: l'edizione 2018 della Sagra dell'Uva sarà a pagamento

Con la fine dell'estate a Marino fervono i preparativi per la tradizionale Sagra dell'Uva e già ora si sa che la 94^ edizione sarà ricca di novità, prima fra tutti l'ingresso a pagamento. Proprio così l'amministrazione comunale ha infatti comunicato che quest'anno si accederà alla festa previo pagamento di un ticket che potrà essere acquistato on line o presso punti vendita dislocati sul territorio marinese. Inoltre vi saranno controlli agli accessi per impedire che vengano introdotte bottiglie e contenitori di vetro sia vuoti che pieni per evitare pericoli alla incolumità dei partecipanti.

Una Sagra che punterà quindi sulla sicurezza e soprattutto sul bere responsabile, tanto che ha destato clamore nei giorni scorsi il messaggio apparso su Facebook da parte dell'Agenzia turistico “Tu bevi & io guido” in cui si invitava i possibili visitatori della Sagra a “bere irresponsabilmente” e a “vivere una giornata di follia”, visto che non c'era bisogno di guidare perché degli autobus avrebbero accompagnato i turisti da Roma verso Marino e viceversa.

Un messaggio diseducativo, sopratutto per i giovani, in quanto la Sagra è pensata per promuovere una tradizione che dura ormai da quasi 100 anni e non di certo per lo sballo incontrollato.