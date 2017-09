Marino a tutta Sagra, si inizia con mercatini medievali e letteratura

Tutto pronto a Marino per la 93^ edizione della Sagra dell'Uva e si parte subito venerdì 29 settembre con una giornata dedicata alla storia e alla letteratura con eventi che vedono coinvolte anche le periferie.

Si comincia alle ore 11,00 di venerdì in piazza Sciotti a Santa Maria delle Mole con il Mercato Medievale pieno di curiosità, stand e degustazioni, rallegrato, alle 16,00, da uno spettacolo di Giullari di arte varia. Poi alcune iniziative presso il Museo Civico “U. Mastroianni” : alle ore 16,00 l’Inaugurazione della Mostra dei bozzetti pervenuti per il Concorso bandito per la realizzazione della Locandina 2017, vinto dall’arch. Marco Piano di Ariccia.

A seguire altra esposizione di bozzetti questa volta relativi al Concorso riservato agli alunni dell’I.I.S. AMARI-MERCURI per il Marchio figurativo collettivo europeo con la premiazione dei vincitori decretati da una Commissione composta dalla dott.ssa Giulia Tagliafico dell’European Patent Attornery Marchi e Brevetti, dall’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita, dall’Assessore alla Cultura Paola Tiberi, dal Presidente del Consiglio Comunale Sante Narcisi, dal Consigliere Comunale Barbara Gentile e dal direttore del Museo Civico dr. Alessandro Bedetti.

Quindi, alle17,30, la presentazione del libro di Maurizio Bocci “Andavamo in vacanza ai Castelli” nel quale l’autore si sofferma sulla villeggiatura dei primi del Novecento per ragionare sulle opportunità di sviluppo del turismo nei Castelli Romani. Interverranno oltre alle autorità comunali, il Presidente della Pro Loco Marino Massimo Lauri, il Presidente del Parco dei Castelli Romani Sandro Caracci e lo scrittore e poeta Aldo Onorati, cittadino onorario di Marino.