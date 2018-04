Marino: apre lo sportello sanitario per il gioco d'azzardo patologico

Sostegno sanitario e contrasto al gioco di azzardo patologico: i comuni di Ciampino e Marino da lunedì scorso hanno attivato con il supporto del Distretto Socio-Sanitario RM 6/3 lo sportello informativo proprio dedicato alla problematica della ludopatia.

"Gli Assessorati ai Servizi Sociali dei Comuni di Ciampino e di Marino hanno promosso e voluto fortemente quest’iniziativa, necessaria per combattere questa piaga sociale purtroppo molto diffusa anche sul territorio del nostro Distretto - si legge in una nota stampa diffusa dal comune marinese - Le persone che si rivolgeranno allo sportello potranno iniziare un percorso di recupero ed eventualmente essere inviati a strutture istituzionali di secondo livello per una presa in carico".

Si tratta di un servizio di prossimità al cittadino, che sarà affiancato da iniziative di sensibilizzazione sul territorio riguardo a questa delicata tematica. Lo sportello è parte di una rete di 51 strutture istituite in tutti i distretti del Lazio con la legge regionale n.5/2013 ed è gestito dall’associazione “La Fonte 2004” ONLUS.

Nel comune di Marino lo sportello per il gioco d'azzardo patologico sarà aperto ogni martedì dalle 14 alle 17 presso la sede centrale di Piazza della Repubblica e nella delegazione comunale di Frattocchie ogni venerdì mattina.