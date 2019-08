Santa Maria delle Mole: vandalizzato il punto informativo dell'Appia Antica

Vandalizzato da ignoti il punto informativo del Parco dell'Appia Antica a Santa Maria delle Mole. Con l'utilizzo di un ferro sono state divelte le tavole, estratte alcune cose dalla struttura che sono state sparse nell'area, tra cui la cassetta di pronto soccorso il cui contenuto è stato recuperato in tutta l'area.

"Un luogo che, nonostante sia illuminato, durante la notte diventa terra di nessuno e di scorribande di annoiati che tutto distruggono per il solo piacere. Come sempre cercheremo di rimediare, in qualche modo, al danno", commenta il circolo il Riccio di Legambiente.