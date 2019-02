25 anni fa il concerto dei Nirvana al Palaghiaccio di Marino

Ora è una struttura in disuso e in totale abbandono, ma negli anni Novanta il Palaghiaccio di Marino è stato il tempio del rock per moltissimi giovani della provincia romana. Tantissime le band internazionali che si sono avvicendate sul palco marinese dai Metallica ai Deep Purple e 25 anni fa fu la volta dei Nirvana in una delle ultime apparizioni del cantante Kurt Cobain, prima del suicidio.

Per celebrare questo anniversario, nella giornata di venerdì 22 febbraio verrà proiettato sulla parete esterna del Palaghiaccio di Marino il concerto del 1994. L'iniziativa è promossa da Radio Libera Tutti in collaborazione con Luca Onorati e Francesco Gargamelli che stanno realizzando, proprio partendo da concerto marinese dei Nirvana, un documentario dal titolo "I wish I was like you", proprio dal titolo di una canzone del band di Seattle. La proiezione avverrà grazie al lavoro di digitalizzazione di una registrazione del concerto effettuata nel 1994.