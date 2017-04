Marino, i lettori segnalano: "Il dosso in via delle Ginestre è pericoloso"

Un nostro lettore residente a Marino in Via delle Ginestre ha voluto segnalare al nostro giornale, nella speranza che il messaggio arrivi all'amministrazione comunale, la pericolosità di un dosso in gomma nella via dove vive.

Come segnalato dal lettore il dosso purtroppo non funge da deterrente per la velocità delle auto: "La situazione è insopportabile 24 ore su 24. Su 100 auto che passano, 90 non rispettano il limite di 30 km/h. Molti automobilisti passano come pirati, provocando rumori assordanti, vibrazioni, e rischio elevatissimo per la sicurezza dei pedoni".

L'alta velocità con cui sfrecciano le auto ha determinato più volte la rottura della conduttura dell'acqua e lo sprofondamento del pozzetto di raccolta dell'acqua piovana proprio vicino al dosso di gomma, per questo il nostro lettore chiede che questo venga sostituito con un dosso in cemento: "Non intendo fare polemiche, mi interessa solo una cosa: far sostituire questo dosso in gomma alto pochi centimetri, inutile, pericoloso e rumoroso, con un vero dissuasore di velocità in cemento".

Il lettore racconta come una raccolta firme del quartiere non abbia risolto la situazione: "Dopo aver consegnato la petizione in comune, all'allora Commissario Caporale, il comune è intervenuto installando dei dossi in cemento più avanti sulla strada che prosegue in salita e si trasforma in via del Pascolaro. A questo punto, per quanto siano utili i dossi su Via del Pascolaro, ho fatto ulteriori comunicazioni al comune per far capire che io mi sono sempre riferito al dosso in corrispondenza del civico 6, dove la strada è più stretta, in cui le auto passano a malapena nei due sensi di marcia".