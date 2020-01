Polizie Locali del Lazio in festa a Marino per San Sebastiano

Sarà una due giorni di festa ed esibizioni aperte al pubblico per la Polizia Locale dei comandi del Lazio, quella organizzata a Marino, nel cuore dei Castelli Romani, dall'Associazione Polizia Locale comandi del Lazio in occasione del santo patrono del corpo, San Sebastiano, nei giorni di domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020.

Tantissime le iniziative celebrative sia per l'annuale festa, giunta alla sua 32esima edizione dell'associazione, sia per la ricorrenza dei 150 anni dalla costituzione del Corpo della Polizia Locale di Marino, nate come "guardie municipali".

Il programma dei festeggiamenti di domenica 19 gennaio

I festeggiamenti inizieranno domenica 19 gennaio, al quartiere di Santa Maria delle Mole, che sarà "invaso" dal rombo delle moto delle Polizie Locali e delle altre forze di polizia le quali, insieme a tutti i motociclisti amici delle donne e degli uomini in divisa, si ritroveranno all'ex Palaghiaccio su Via Appia Nuova per arrivare - dopo aver percorso le strade dei castelli romani, transitando per il Lago di Castel Gandolfo - in Largo Sciotti, e rimanere in mostra per la cittadinanza, insieme ad alcune eccellenze delle Polizie Locali del Lazio, come tra le altre le pattuglie volo dotate di droni e i nuovi uffici mobili attrezzati per l'infortunistica stradale.

Al termine del motoraduno, dopo il pranzo sociale, il corteo arriverà nel centro della città di Marino, in Piazza San Barnaba, dove il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco stenderà il tricolore accompagnato dalle note della Fanfara degli Alpini, che si esibirà per tutta la cittadinanza. Al termine, le autorità inaugureranno la mostra dei 150 anni della Polizia Locale di Marino, e verrà inaugurata la bandiera celebrativa del corpo.

Lunedì 20 gennaio: tutti gli eventi in programma il giorno di San Sebastiano

Lunedì 20 gennaio, giorno di San Sebastiano martire, avrà luogo la tradizionale festa del corpo, con alle ore 15 il momento istituzionale presso la sala consiliare di Marino, a Palazzo Colonna, ove oltre ai saluti da parte delle autorità, verranno consegnati alcuni encomi ad ufficiali ed agenti che si sono contraddistinti con attività di eccellenza nel corso dell'anno 2019 nei territori del Lazio.

Successivamente, alle ore 16.30 in Piazza della Repubblica si esibirà la fanfara dei Bersaglieri di Roma, mentre nella sala Lepanto si potrà ammirare l'esposizione delle opere artistiche realizzate dall'Istituto d'arte di Marino. Alle ore 18 inizierà il momento solenne dei festeggiamenti, con la messa officiata dal Vescovo, al termine della quale un corteo si recherà presso il monumento dei caduti di guerra ed ai caduti in servizio a deporre una corona di alloro.

I festeggiamenti saranno poi conclusi con la cena conviviale, dove oltre duecento tra ufficiali ed agenti di decine di comandi del Lazio avranno modo di confrontare le loro esperienze e di trascorre una serata insieme.