Frattocchie: apparso lo striscione "Parlateci di Bibbiano"

Apparso a Frattocchie, appeso sopra un chiosco di panini, all’altezza dell’intersezione fra via Nettunense e via Appia uno striscione recante la scritta "Parlateci di Bibbiano!", già visto in altre città e relativo all'inchiesta della procura di Reggio Emilia relativa alle procedure di affidamento dei minori e strumentalizzata a livello politico nelle ultime settimane. Il Partito Democratico di Marino ha deciso di presentare esposto alla procura per l'accaduto

“Ignoti hanno affisso uno striscione riportante la frase 'Parlateci di Bibbiano!', in località Frattocchie - si legge in una nota di stampa della sezione marinese del Partito democratico - Un evidente ennesimo attacco al Partito Democratico attraverso la diffusione di indegne fake news e la vergognosa strumentalizzazione di un grave fatto di cronaca che ha coinvolto bambini. Cogliamo l’occasione per ricordare ai più disattenti, che la Procura di Reggio Emilia ha sottolineato che il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, non è coinvolto nei crimini contro i minori, ma risulta invece indagato per presunte irregolarità nell’affidamento dei locali dove si svolgevano le sedute".

"Riteniamo folle e assolutamente da condannare la volontà di qualche esponente politico di voler utilizzare bambini allo scopo di denigrare gli avversari politici. Abbiamo immediatamente informato dell’accaduto il comando di Polizia Locale, che si è tempestivamente recato sul posto per rimuovere lo striscione abusivo e calunnioso. Nei prossimi giorni informeremo la Procura della Repubblica di Velletri, affinché possano essere avviate le indagini del caso”, conclude la nota.