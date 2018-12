Marino senza acqua per interventi di manutenzione straordinaria: le disposizioni di Acea

Acea Ato 2 comunica che, per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso il centro idrico Camporesi nel comune di Marino, si rende necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 8 di venerdì 21 dicembre alle ore 8 di sabato 22 dicembre.

Si verificheranno pertanto mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nel centro storico del Comune di Marino. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alla zona citata.

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di venerdì 21 dicembre, nelle zone di piazza Matteotti e piazza Giuseppe Garibaldi.

"Acea Ato 2, scusandosi per i disagi, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it", si legge.