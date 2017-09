Marino: torna "Castelli di Cioccolato" con un piccolo giallo sui manifesti pubblicitari

Per il sesto anno consecutivo torna a Marino "Castelli di Cioccolato", nel fine settimana del 6, 7 e 8 ottobre il corso principale marinese si animerà di stand e mastri cioccolatieri pronti a far degustare e a vendere praline, tartufi, cioccolatini, sculture di cioccolato per tutti i gusti e le età.

Quest'anno si aggiungono anche due eventi collaterali da non perdere: i cooking show organizzati dalla prestigiosa scuola "Coquis" l'Ateneo della cucina italiana, e il momento dedicato alla cultura culinaria che vedrà la presenza di Fabrizio Mangoni autore del libro “Di che dolce sei?”, edito dalla casa editrice “Ad est dell’equatore”.

A due settimane dall'evento sul web è, però, scoppiato il giallo del manifesto pubblicitario dell'evento che invece di rappresentare la città di Marino, aveva sullo sfondo una bellissima veduta di Ariccia e di Palazzo Chigi.

Una svista geografica, in cui qualche mese fa era incappata anche l'organizzazione dell'Infiorata di Genzano, quando nel depliant illustrativo erano state utilizzate le fotografie dell'Infiorata di Noto.

Un errore di comunicazione, una "gaffe grafica", che è diventato un vero e proprio caso politico tanto da indurre sia l'assessore alle attività produttive che l'organizzazione dell'evento a correre ai ripari e spiegare l'errore, che sembra dovuto a esigenze di comunicazione e di promozione.

"Probabilmente le esigenze di comunicazione e di promozione dell’evento hanno avuto la meglio sulle procedure che vengono seguite in questi casi - ha spiegato l'Assessora Ada Santamaita - si concordano (Comune e organizzatore) le fasi pratiche, si visiona il Manifesto e si dà l’ok alla diffusione e alla stampa".

Le scuse dell'organizzazione "Roma Chocolate"

"Abbiamo immediatamente dato mandato alla società che gestisce la comunicazione dell’evento 'Castelli di Cioccolato 2017', di rimuovere da ogni parte la locandina della manifestazione che si terrà dal 6 all’8 ottobre a Marino". Così la presidente di Roma Chocolate, Alessandra Morgante che ha chiarito "purtroppo l’errore è nostro e vogliamo scusarci con l’amministrazione e i cittadini di Marino. Sono molti anni che i marinesi ci ospitano e abbiamo lavorato sempre dando il massimo per dare lustro all’immagine di questa meravigliosa città".

"È evidente - ha aggiunto -che questa volta ci sia stato uno sbaglio che stiamo provvedendo a risolvere con celerità. È stata già prodotta una nuova locandina che verrà promossa e diffusa su tutti i media, i canali social e internet. Ribadendo le nostre scuse, siamo certi che i cittadini di Marino non si lasceranno persuadere dalle polemiche per quello che evidentemente è attribuibile a un errore grafico".





