Marino: deceduto l'ex corrispondente de "Il Caffè" Davide Scarinci

Tragica scomparsa quella del giovane Davide Scarinci, 31 anni, noto cronista locale de "Il Caffè dei Castelli": trovato morto nella sua auto colata a picco nel porto di Santa Marina di Saline nelle isole Eolie dove lavorava nella ristorazione dopo aver lasciato l'attività giornalistica. Davide Scarinci aveva seguito nel corso della sua attività giornalistica soprattutto le questioni ambientali dalla gestione dei rifiuti alla cementificazione del Divino Amore.

Amici e parenti saluteranno Davide in una commemorazione laica che si terrà sabato 8 giugno alle ore 16 presso il museo Mastroianni di Marino. La famiglia non chiede fiori, ma donazioni in beneficenza a favore di associazioni di volontariato .