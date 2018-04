Marino: il mondo della sinistra piange la scomparsa di Barbara Giannoli

Il mondo politico del centro-sinistra di Marino piange l'improvvisa scomparsa della storica militante comunista, la professoressa Barbara Giannoli, tanti i messaggi di cordoglio di chi ha condiviso parte della propria militanza politica con lei.

Il ricordo della Consigliera comunale Eleonora Di Giulio

Generalmente non amo utilizzare Facebook per salutare chi non c’è più perché ritengo che siano sentimenti intimi e non da mettere in piazza anche se virtuale, ma per te Barbara faccio una eccezione...perché oltre che una presenza importante nella mia vita sei stata una donna che ha dato molto anche alla nostra collettività con il tuo impegno sociale e politico. Mi sei stata accanto in tutte le avventure politiche e sociali di questi anni, sempre leale anche se a volte critica, con il tuo spirito pugnace ed ironico allo stesso tempo, ma in ogni caso sempre pronta a dare un contributo per il tuo paese! È stato bello fare questo percorso con te! Da oggi sono un po’ più sola...mi mancherai!

Il saluto del PCI

Il segretario della Sezione PCI “E. Berlinguer” di Marino, Stefano Enderle, ha rilasciato un breve commento a seguito della improvvisa scomparsa della prof.ssa compagna Barbara Giannoli. “ Barbara è stata per moltissimi anni nostro interlocutore vero, a sinistra.

Nelle stesse battaglie che abbiamo condiviso e nei duri confronti sulla politica generale non sono mai venuti meno tra noi, rispetto, stima, solidarietà. Porgiamo ai familiari le condoglianze.

Continueremo a condurre, anche nel suo nome, le battaglie che ci hanno visto uniti a cominciare da quelle ambientaliste a cui ci aveva chiamati con altri compagni. Al pari, persevereremo nella battaglia di difesa della Costituzione e per il progresso culturale della società. Come ne è stata testimonianza una delle sue ultime azioni col contributo significativo di parte della sua collezione libraria, alla Bibliopop “G. Rosati” di S. Maria delle Mole.”.