Lo sport dei Castelli Romani piange il pallavolista Emiliano Piazza

Il mondo dello sport dei Castelli Romani e in particolare la pallavolo piangono la scomparsa dell'allenatore Emiliano Piazza, scomparso due giorni fa in un tragico incidente in montagna mentre si trovava in vacanza con la moglie Silvia in Alto Adige. I funerali si terranno nella giornata di domani, sabato 5 agosto, alle ore 10 presso la chiesa di Santa Maria delle Mole.

Attualmente Emiliano era allenatore della squadra dell'Albano maschile di serie C1. Commosso il ricordo della sua squadra: "Ciao Emiliano, non ci sono parole che bastano per dire quanto hai dato a noi , ai nostri ragazzi e ragazze che hanno imparato grazie a te ad amare la pallavolo. I tuoi progetti e l'entusiasmo che ci avevi mostrato saranno, per noi, una guida e una missione che riporteremo per te ai tuoi ragazzi. Lo staff della Pallavolo Albano e tutti i tuoi ragazzi e ragazze che ti vogliono un gran bene".

Il ricordo della moglie

Sua moglie Silvia, che si trovava con lui al momento dell'incidente lungo un percorso montano, ha scritto un toccante ricordo sulla sua pagina Facebook: " Voglio ricordarti così, sorridente tra le tue montagne...quelle montagne che ti hanno portato via da me e da tutta questa marea di gente che ti vuole un bene dell'anima. Guardami da lassù, veglia su di me, lo sai che né ho bisogno.

Sabato alle 10 alla chiesa di Santa Maria delle mole ci sarà da giocare la nostra ultima partita...saremo in tanti preparati. Ti amo amore mio!".

Il ricordo del collega allenatore Eros Mattioli

“L’ho già scritto a caldo, commentando la tragedia – dice Eros Mattioli, allenatore di pallavolo, collega di Emiliano Piazza, e partecipe alla vita del PCI marinese col quale si è anche presentato da candidato in consiglio comunale - Ho detto che la perdita di Emiliano è quella di una persona di una signorilità unica. Avversario certamente, ma mai nemico. L’ho incrociato nella sua variegata esperienza sportiva, prima a Marino, poi a Tivoli ed ora al Albano. Ci siamo stimati immediatamente. Del resto – continua il tecnico pallavolista – sono certo che i suoi allievi, così come tutti coloro che lo hanno avuto come guida, in queste ore tristi lo stanno piangendo di cuore. Per conto mio, ho chiesto al partito di poter esprimere proprio la vicinanza alla giovane moglie, Silvia, e il deferente omaggio di tutti i compagni e compagne e di tutti gli sportivi che conosciamo e coi quali interagiamo per ricordare commossi Emiliano. Ringrazio il segretario Stefano Enderle che immediatamente ha condiviso questa scelta. Ciao Emiliano.”.