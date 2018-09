Marino: deceduto l'ex sindaco Dino Rapo

E’ scomparso nella giornata di ieri all’età di 68 anni Dino Rapo, già Sindaco di Marino dal 9 gennaio 1992 al 16 giugno del 1993, più volte consigliere comunale e Presidente del Consiglio Comunale nella Sindacatura guidata da Ugo Onorati.

“Apprendiamo con commozione della scomparsa di Dino Rapo – ha dichiarato il Sindaco Carlo Colizza – e ci stringiamo con affetto alla moglie Nadia e ai figli tutti in un caloroso abbraccio, ricordando le grandi doti umane, la passione e l’impegno sociale e civile che lo ha sempre contraddistinto”.

Condoglianze sentite alla famiglia sono state inviate anche dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale Sante Gabriele Narcisi, che ne ha ricordato la grande passione politica a favore dell’intera comunità marinese, a nome dell’intero Consiglio Comunale. I funerali si terranno martedì 25 settembre 2018 alle ore 11,00 presso la Basilica di San Barnaba Apostolo a Marino.

Ambrogiani (PD): “Dolore per scomparsa Dino Rapo. Se ne va grande uomo”

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Dino Rapo, un uomo dai grandi valori etico-morali, un bravo padre di famiglia, un esponente politico che ha sempre lavorato per il bene del territorio dei Castelli Romani, in particolare per la sua città Marino. La morte di Dino Rapo lascia un vuoto incolmabile per la tutta nostra comunità. Tutto Partito Democratico di Marino si stringe intorno alla famiglia Rapo in questo momento di immenso dolore”, così, in una nota, il segretario Pd Marino, Sergio Ambrogiani.