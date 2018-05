Marino Marino / Via del divino amore

Marino: nasce l'associazione "Tutela Frattocchie"

Dall’esperienza del comitato "No Tir su via Divino Amore" si sviluppa il lavoro della nuova associazione che ha l’ambizioso obiettivo di lavorare per la tutela della salute pubblica, del territorio e dell’ambiente su vari temi e su tutto il territorio comunale