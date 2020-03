La comunità cinese dei Castelli Romani "chiusa per ferie"

Tra cinema, teatri, palestre e luoghi di aggregazione chiusi per decreto a balzare agli occhi in molti comuni dei Castelli Romani da Albano a Frascati, da Marino a Velletri è la chiusura spontanea delle attività commerciali gestite dalla comunità cinese.

In gran parte dei tipici negozi cinesi, molto spesso punto di riferimento di interi quartieri, sono comparsi in questi giorni i cartelli "chiuso per ferie" con un periodo di chiusura che varia dalle due settimane ai venti giorni. Una sorta di quarantena volontaria della comunità cinese, purtroppo soggetta nelle ultime settimane a fenomeni di stampo razzista e un drastico calo delle vendite.

A chiudere i battenti temporaneamente anche alcune attività di ristorazione orientale sebbene in molti casi i gestori vivono in Italia da tempo e non facciamo ritorno in Cina da tempo.