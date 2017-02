Marino: nasce un nuovo progetto civico di centro-sinistra

Le liste civiche di centro-sinistra Lista Bartoloni per Marino Futura e Noi per Marino hanno iniziato un nuovo percorso politico unitario e a breve verrà presentata la nuova formazione politica marinese.

I responsabili politici delle due liste civiche, Biagio Cianci e Raffaele Del Campo hanno diffuso una nota di stampa unitaria: "Le liste civiche 'Bartoloni per Marino futura' e 'Noi per Marino' comunicano la conclusione della loro esperienza all'interno della coalizione di centro-sinistra fin qui conosciuta".

"A seguito delle elezioni comunali, che ci ha visti nel giugno 2016 protagonisti all'interno di una compagine coesa e leale, in virtù di una strategia che ritiene di unire le due liste all'interno di un unico soggetto politico che operi sul territorio marinese, l'intero gruppo ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sempre improntato sul civismo e sul senso di responsabilità cittadina così come avvenuto fino ad oggi, riservandosi il diritto di collaborare in futuro con tutte quelle forze politiche locali con le quali condividerà spirito ed obiettivi", conclude la nota.