Marino: nuovi scuolabus più ecologici e adatti al trasporto dei disabili

Con l'inizio del nuovo anno scolastico in arrivo a Marino novità per il trasporto pubblico scolastico che servirà quest'anno 360 studenti delle scuole comunali. Il nuovo contratto di servizio con la Schiaffini Traverl prevede l'utilizzo di mezzi meno inquinanti e più attenzione per il trasporto degli studenti con disabilità.

“Il nuovo contratto sottoscritto dal Comune di Marino con la Schiaffini Travel spa (al termine della Gara aggiudicata nel 2017) – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità Adolfo Tammaro - include diversi servizi migliorativi che nel triennio 2017-2019 consisteranno in nuove paline di segnalazione per tutti i percorsi, 6 pensiline antipioggia e una nuova flotta con 6 autobus di ultima generazione ed in regola con tutte le normative di sicurezza e antinquinamento".

"In aggiunta ai 6 sopra indicati, un settimo nuovo autobus da 16 posti sarà dedicato ai diversamente abili con garanzia di migliore cura e sicurezza. Questo miglioramento di servizi, che includono anche alcune gite scolastiche a corto raggio, si affiancherà ad una previsione di minori costi per circa il 20%. Tale riduzione sarà realizzabile grazie all’avvio della nuova zonizzazione impostata a partire dal 2016 dagli uffici del Comune di Marino”.

Altra notizia importante soprattutto per le famiglie riguarda il costo degli abbonamenti mensili che anche quest'anno è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, con la possibilità in più di viaggiare su mezzi più sicuri e attenti all'ambiente. Gli abbonamenti sono acquistabili nelle tabaccherie ed edicole diffuse in modo omogeneo su tutto il territorio marinese.