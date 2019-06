Marino: al via la pedonalizzazione sperimentale del centro storico

Una vera opportunità per le attività produttive di Via Roma e piazza della Repubblica: così l'amministrazione comunale di Marino ha presentato la pedonalizzazione sperimentale di Via Roma e Piazza Repubblica nei fine settimana. Sperimentazione che è in programma di estendere a tutti i Borghi Antichi di Marino che costituiscono il centro storico medievale. Un intervento questo che permetterà a residenti e non di usufruire a pieno dell'accesso alle stradine caratteristiche in assenza della circolazione di auto.

“Il piacere di ritornare a passeggiare nelle ore serali dopo la calura delle giornate estive, privilegiare l’aspetto sociale, relazionale e aggregativo, consentirà ai cittadini di riappropriarsi della propria Città - così l’Assessora Ada Santamaita che invita tute le Attività Produttive che insistono sulle due strade coinvolte dall'area pedonale a usufruire del suolo pubblico gratuito messo a disposizione, per promuovere le peculiarità enogastronomiche e commerciali, al fine di attrarre persone in un scenario storico-naturale.

"Certa dell’importanza dell’iniziativa – conclude laSantamaita - auguro agli esercenti una significativa partecipazione e adesione”.