Marino: pini pericolanti alla scuola Nievo, rischi per l’incolumità dei bambini

I consiglieri di opposizione del Partito Democratico Franca Silvani e Gianfranco Venanzoni hanno lanciato l'allarme sulla pericolosità dei pini che costeggiano la scuola elementare Ippolito Nievo di Marino. L'area è transennata, ma il rischio per i bambini resta.

“Nel Comune di Marino non si fa più manutenzione sul verde pubblico, quando gli alberi sono pericolanti si delimitano le zone con i nastri - si legge in una nota diffusa dai due consiglieri - Alla faccia della salvaguardia della pubblica incolumità di cui il sindaco pro-tempore è responsabile in prima persona! È esattamente questa la situazione del perimetro della scuola elementare Ippolito Nievo, che ormai qualche giorno fa è stato delimitato con nastro in quanto i pini presenti sarebbero pericolanti".

"Non possiamo che essere molto preoccupati per i rischi che corrono i piccoli studenti che ogni giorno frequentano l’istituto. È assolutamente necessario un intervento di messa in sicurezza per evitare che accada il peggio. Senza considerare che i bambini non possono usufruire dello spazio esterno, a grosso svantaggio della vivibilità complessiva e del benessere stesso. Trattandosi di una scuola richiediamo anche la convocazione urgente della Commissione Consiliare Permanente di pertinenza, per vagliare complessivamente le condizioni di tutti gli istituti scolastici del territorio”, concludono i due esponenti di opposizione.