La Città di Marino presenta la 93^ Sagra dell'uva

Tutto pronto a Marino per la 93^ Sagra dell’Uva, il cui programma ufficiale sarà presentato ufficialmente alla stampa nella serata di martedì 13 settembre 2017. Dal prossimo 29 settembre al 2 ottobre tornerà quindi il miracolo delle fontane che danno vino e si celebrerà la vendemmia 2017.

Alla Conferenza Stampa parteciperanno il Sindaco Carlo Colizza gli Assessori Comunali alla Cultura Paola Tiberi e alle Attività Produttive Ada Santamaita e il Direttore artistico incaricato dall’Amministrazione comunale Massimo Lauri, Presidente della Pro Loco Marino.



Ovviamente come tutti gli eventi che richiamano grande pubblico anche per la Sagra dell'Uva sarà altissima l'allerta per la sicurezza: “Molta attenzione è stata posta quest’anno agli aspetti di Safety e di Security – ha dichiarato il Sindaco Carlo Colizza – a seguito della Circolare Gabrielli del 7 giugno scorso relativa all’organizzazione di pubbliche manifestazioni. Le indicazioni della Circolare ci obbligano e garantire misure adeguate alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e alla individuazione delle migliori strategie operative in tema di ordine e sicurezza pubblica. Ciò ha comportato, naturalmente, una rivalutazione dell’impostazione complessiva della manifestazione per far sì che tutte le iniziative programmate si possano svolgere con la massima tranquillità e serenità”.