Marino: nella Sala Consiliare una sedia vuota in memoria dei femminicidi

Lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro aveva invitato gli studenti del Liceo Artistico Paolo Mercuri a realizzare una sedia simbolica come “Posto Occupato” in memoria di tutti i femminicidi, da collocare nel posto più rappresentativo per la cittadinanza ovvero nell’Aula Consiliare, dove si tengono tutte le sedute dei Consigli Comunali e gli eventi istituzionali.

Una sedia per rappresentare simbolicamente l’assenza di donne che sono state strappate alla loro vita e che per questo devono essere restituite al loro ruolo nella società civile.

Gli studenti del locale liceo artistico non si sono tirati indietro e dando espressione alla loro creatività in occasione della festa di fine anno scolastico hanno ufficialmente consegnato ai rappresentati dell'amministrazione comunale di Marino la sedia in legno commemorativa denominata dai ragazzi “STOP”, perché le lacrime, gli omicidi e la paura devono fermarsi.

Le fasi di realizzazione della sedia commemorativa

Si è trattato di un vero e proprio progetto che ha previsto le fasi di ideazione, progettazione, rendering e realizzazione da parte della Classe 4°B che ha coinvolto 23 ragazze e ragazzi dell’indirizzo Architettura e Ambiente del Liceo Artistico ‘P.Mercuri’ di Marino, sotto la guida della docente di Laboratorio della Progettazione Prof.essa Marina Muzzini.

L’installazione è stata collocata nella Sala Consiliare del Comune di Marino nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi il 3 giugno scorso alla presenza del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri di Maggioranza e Minoranza che hanno accolto l’opera d’arte con una standing ovation.

Agli studenti consegnato il gagliardetto del Comune

L’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Cerro ha ringraziato pubblicamente la Prof.ssa Marina Muzzini in rappresentanza della scuola consegnandole il gagliardetto del Comune di Marino e complimentandosi per il lavoro svolto che è andato al di là delle aspettative dall’Amministrazione Comunale di Marino, sottolineando che questa opera d’arte oltre ad avere un forte impatto emozionale evocativo per le donne rappresenta una maestria nella realizzazione di giovani cittadine e cittadini che donano per sempre con amore ad altri cittadini un segno indelebile di civiltà.

Infine, a tutti gli alunni della classe Classe 4°B l’assessore Cerro ha rilasciato un attestato di “Riconoscimento di partecipazione individuale alla realizzazione della sedia ‘STOP’ che andrà ad arricchire i loro fascicoli scolastici.