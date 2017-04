Marino: cassonetti pieni? Una buca? Segnalano sull'app Municipium

Comunicazioni più immediate e veloci tra cittadini e Comune: questo l'obiettivo dell'applicazione Municipium, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet sia Android che Apple e che per i prossimi mesi sarà utilizzabile in via sperimentale dai residenti nel comune di Marino.

La sperimentazione della nuova app durerà tre mesi e permetterà ai cittadini di consultare velocemente informazioni, notizie, eventi e fare segnalazioni direttamente con un click. Proprio quest'ultima sezione è quella di maggiore interesse con cui il cittadino può inviare direttamente all'amministrazione comunale il suo messaggio georeferenziando il sito d’interesse, caricare foto e fornire descrizioni sul problema/disservizio riscontrato.

La segnalazione verrà presa in carico dallo Staff di Municipium Marino per la gestione dell’iter procedurale che prevede tre fasi: la presa in carico, l'assegnazione e la chiusura della segnalazione. Per ogni fase il cittadino viene aggiornato con una notifica push. L’ufficio preposto al riscontro può inviare una mail personalizzata al segnalante nel caso siano necessari ulteriori informazioni e/o chiarimenti. Le segnalazioni vengono monitorate dai referenti interni al fine di garantire, il più possibile, tempi certi di riscontro.

“Lo sforzo dell’Amministrazione e dei dipendenti che partecipano al progetto – ha spiegato il Sindaco Carlo Colizza - sarà volto soprattutto a rendere davvero bidirezionale la comunicazione rivolta alla cittadinanza innescando una nuova fase, più collaborativa e positiva, tra cittadini e Amministrazione".

"Permettetemi di ringraziare pubblicamente i dirigenti e i dipendenti che in tutti i mesi di preparazione che hanno preceduto l’attivazione di Municipium si sono adoperati fattivamente affinché anche il nostro Comune fosse all’altezza di altri in cui il Servizio è già funzionante”.