Marino: la toponomastica diventa più rosa

La toponomastica femminile marinese si tinge di rosa, grazie alla recente deliberazione della giunta comunale i prossimi toponimi saranno dedicati a figure femminili affermate nel mondo dell'arte e della cultura. I toponimi al femminile saranno dedicati alla poetessa Alda Merini, all'attrice Anna Magnani, alla cantante romanesca Gabriella Ferri e alla divina Maria Callas.

“Da ora in poi – ha dichiarato l’Assessora Barbara Cerro - eventuali altre denominazioni da approvare potranno seguire questa chiara indicazione data dalla Giunta in merito: una visione laica per mettere in luce figure di donne che si sono distinte nella loro vita in vari campi: nella letteratura, nell’arte, nella musica, nel canto, nel cinema".