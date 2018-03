Marino: fiori d'arancio per il Segretario nazionale di GayLib Daniele Priori

Fiori d'arancio d'eccezione sabato scorso a Palazzo Colonna a Marino, dove il segretario nazionale di GayLib, il giornalista 36enne Daniele Priori e il suo compagno palerminato Francesco hanno celebrato la loro unione civile, la prima del 2018 per il comune dei Castelli Romani.

A celebrare la cerimonia civile, il Presidente dell'associazione Enrico Oliari che ha ricordato le venti anni di lotte e impegno civile per far sì che “anche le coppie dello stesso sesso potessero accedere all’edificio del riconoscimento legittimo da parte dello Stato e della società”. Parole pronunciate da chi ha combattuto proprio come Oliari fino alla Corte Europea dei Diritti Umani per vedere riconosciuti alle coppie omoaffettive i diritti fino ad allora negati dalla Repubblica Italiana.

Momenti di poesia con una testimonianza del dantista e scrittore Aldo Onorati, zio di uno dei due sposi e di musica con piano e violino per non parlare di momenti di performance artistiche durante il banchetto di nozze. Una vera e propria festa.

Messaggi di auguri sono arrivate da sindaci e politici del territorio dei Castelli Romani di tutti gli schieramenti politici, da imprenditori e anche dall'ex Ministro delle pari opportunità Mara Carfagna che ha voluto inviare le sue personali felicitazioni: ”Sono accanto a voi con il cuore – ha scritto l’esponente di Forza Italia – Sono felicissima. Godetevi questo momento e siate felici ora e per tutta la vita”.