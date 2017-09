Ssd colonna (pattinaggio), il gruppo agonistico apre la stagione con uno stage a Scanno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – La stagione, ufficialmente, riaprirà il prossimo mercoledì 13 settembre. Ma il settore pattinaggio della Ssd Colonna non sta con le mani in mano e con otto ragazze dell’agonistica ha partecipato all’importante stage denominato “Rotelliamo” che si è tenuto a Scanno (in provincia di L’Aquila) da giovedì a domenica scorsi. Martina Pala e Giorgia Monticelli (classe 2009, le più piccole del gruppo), Emma Romagnoli, Rebecca Cantarini, Lucrezia Romana Ciambella, Emma Bivi, Giulia Lesdi, Ilaria Sbaraglia (classe 2006, la più grande) sono state guidate dalla responsabile Valentina Giordani in terra d’Abruzzo e hanno vissuto un’esperienza certamente positiva. «Per molte di loro era praticamente la prima uscita “da sole” e questo aspetto è stato sicuramente uno di quelli che ci ha portato a proporre questa situazione – dice la Giordani – Inoltre hanno socializzato molto non solo tra loro, ma anche con le atlete delle altre società che hanno partecipato allo stage. Sicuramente un buon modo per cominciare la stagione». La responsabile del settore pattinaggio della Ssd Colonna entra nello specifico delle attività che le atlete hanno sostenuto a Scanno. «Le ragazze hanno fatto sessioni di allenamento sulla tecnica in pista e di preparazione atletica, oltre che studiato alcuni aspetti relativi alla coreografia. Inoltre hanno preparato un piccolo spettacolo che hanno messo in scena nella giornata di domenica, sempre assieme alle atlete di altre società e davanti ai genitori intervenuti per quell’esibizione». Ora la Giordani, che sarà affiancata dalle collaboratici Giulia Polverini e Giorgia Zaccagnini, guarda all’imminente inizio delle attività. «Sin da maggio le richieste di iscrizione sono state numerose – dice con un sorriso -, anche se qualche posto disponibile c’è ancora. Per questo ricordiamo a tutti coloro che vogliono venire a trovarci che a settembre c’è la possibilità di effettuare le prove gratuite, magari previa prenotazione, a partire da mercoledì prossimo».