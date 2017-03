Velletri: quando saranno piantati nuovi alberi sul Ponte Rosso?

Due anni fa lungo Viale Roma a Velletri, sul cosiddetto Ponte Rosso, furono tagliati una serie di alberi ritenuti malati e quindi potenzialmente a rischio caduta. A seguito del taglio, un'intera area del ponte è rimasta, però, priva di alberature e l'impegno a piantumare nuovi alberi non è mai stato mantenuto.

Nel corso di questi due anni diverse interrogazioni in consiglio comunali hanno sollevato il problema della mancanza degli alberi su un tratto del Ponte Rosso e più volte è stata ribadita l'intenzione di mettere a dimora nuovi alberi, ma ad oggi nessuna traccia concreta.

L'ex consigliere comunale Fabio Taddei, esponente di Patto popolare per Velletri, ha duramente criticato l'amministrazione comunale per non aver mantenuto l'impegno sugli alberi di Viale Roma: " A distanza di oltre due 2 anni dal taglio dei lecci di Viale Roma , questi alberi non sono più stati reimpiantati anche se avrebbero dovuto, come del resto in nessuno degli altri numerosi luoghi della città dove sono stati tagliati altri alberi come Piazza Garibaldi, Via San Giovanni Vecchio e Via di Ponente. Perché non viene tutelato in nostro ambiente? Perché tutto questo?".