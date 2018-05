Velletri: caduta di un grosso albero in Via del Tiro a Segno

Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone, ma è stato solo un caso. Nel primo pomeriggio di lunedì 4 maggio un grosso albero è caduto sulla strada all’inizio di Via del Tiro a Segno dalla scarpata adiacente.

Solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stata liberata la strada tagliando il grosso tronco e permettendo idi nuovo il passaggio di auto e pedoni.

L'esponente della lista civica "Patto popolare per Velletri", Fabio Taddei, aveva presentato agli assessorati competenti una segnalazione per mettere in evidenza come in quel tratto di strada ci siano alcuni grossi alberi ormai da tempo in condizioni non perfettamente stabili dovuto all’erosione del terreno.



"In seguito alla mia segnalazione, non ho avuto più nessuna notizia, risposta o comunicazione, né per iscritto, né oralmente, né mi risulta almeno di mia conoscenza un controllo effettuato - spiega Fabio Taddei- Qui non si tratta di campagna elettorale ma di un fatto reale accaduto e di una segnalazione risalente a settembre 2017, quindi ben lontana dal voto, alla quale non è stato dato seguito".