Velletri: chiude la Unicoop Tirreno di Via San Giovanni Vecchio

L'annuncio della Unicoop Tirreno, tra le più grandi cooperative del centro Italia, è arrivata come una doccia fredda sui dipendenti del punto vendita di Velletri di Via San Giovanni Vecchio.

Seicento esuberi, annullamento del contratto integrativo, chiusura di 12 punti vendita e cessione di altri otto e trai supermercati destinati alla chiusura proprio quello veliterno. I dipendenti si sono già mobilitati con un sit-in e una raccolta firme, ma il loro destino sembra segnato per una non positiva contrattazione sindacale.

L'amministrazione comunale di Velletri ha espresso vicinanza ai lavoratori soprattutto per le ricadute per il commercio locale che vede nel punto vendita Coop un punto di fornza: " Le notizie confuse di una possibile chiusura del punto vendita Coop di Velletri è seguita con preoccupazione dal Sindaco e dalla Giunta, innanzitutto per la difesa dell’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello storico supermercato cittadino", si legge nella nota di stampa diffusa dal Comune.

"Pur nel rispetto della pluralità e della libertà del mercato, l’amministrazione ritiene che la Coop non è semplice punto vendita ma una realtà economica integrata nel tessuto sociale della comunità per il ruolo che ha svolto e svolge grazie anche alla preziosa disponibilità dei soci".