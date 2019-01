Velletri: si cerca il gattino Milo, il padrone è morto nell'esplosione della vigilia di Natale

La vigilia di Natale la villetta della famiglia Papacci, nelle campagne veliterne, è esplosa per una fuga di gas e il capofamiglia Piero ha perso la vita per le ferite riportate. Nel dolore di aver perso affetti e una casa i familiari di Piero cercano disperatamente il loro gattino di casa, Milo. Un cucciolino di meno di un anno dal pelo rosso medio lungo che prima dello scoppio giocava nel giardino della villetta.

"Siamo molto affezzionati a questo cucciolo, ritrovarlo sarebbe riportare in vita qualcosa di mio padre", scrive Damiano il figlio della vittima. La speranza è che il gattino vaghi spaventato nelle campagne di Velletri.

Intanto su Facebook è stata lanciata una raccolta fondi per far fronte alle spese dopo l'esplosione della casa soprattutto per gli anziani nonni che vivevano a piano terra nella villetta, il cui appartamento è ora inagibille.