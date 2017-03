Velletri diventa tutta un fiore per la Festa delle Camelie

E' tutto pronto a Velletri per la 23° edizione della Festa delle Camelie che colorerà la città nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile, con una tradizione che si rinnova dal 1995. Quest’edizione vede numerose iniziative nel centro storico, tra piazza Cairoli, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Caduti sul lavoro, lungo corso della Repubblica, fino al teatro Artemisio e la Casa delle Culture.

Ricco il programma degli appuntamenti in cui si alterneranno incontri culturali, degustazioni di prodotti tipici, mostre d’arte, spettacoli di danza, esibizioni sportive, esposizioni di piante di camelie a cura di produttori veliterni e di piante ornamentali. Piante di camelie potranno essere ammirate nel percorso interessato dalla festa.

Spazi espositivi e degustativi alla Galleria Ginnetti. Sarà organizzato un angolo dedicato alle eccellenze del territorio, non solo enogastronomiche, ma anche culturali e storiche. Un punto d’incontro per tutti i cittadini e per quei visitatori che vorranno conoscere la storia e cultura veliterna, anche culinaria. L’angolo sarà arricchito da mostre di pittura, animazione e laboratori interattivi per i bambini. Piazza Caduti sul lavoro, nella giornata di domenica, ospiterà anche una mostra-mercato di antiquariato, artigianato e modernariato.

Il Circuito Museale Cittadino e il Museo diocesano offriranno l’ingresso con biglietto a prezzo ridotto (orari: 9-13 e 15-19). Sarà possibile visitare anche la “Casa della Musica e delle Culture” e l'Area Archeologica delle “Stimmate, la cattedrale di San Clemente con la sua cripta. I ristoratori veliterni offriranno menù a prezzi convenzionati. Villa Bernabei sarà aperta con la mostra delle opere grafiche del concorso “Velletri, Città della Camelia” a cui hanno partecipato gli studenti degli Istituti comprensivi

"Con questa festa - ha detto il sindaco di Velletri Fausto Servadio presentando ufficialmente il programma della manifestazione- non è solo la camelia che vogliamo far conoscere ed apprezzare, ma vogliamo promuovere i nostri prodotti tutti ed il nostro territorio, ricco di storia e tradizioni".