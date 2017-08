La Festa dell'Uva di Velletri e la Sagra dell'Uva di Marino si svolgeranno in contemporanea

Per gli appassionati di vino e delle sagre di paese questo autunno sarà difficile scegliere tra la Sagra dell'Uva di Marino (giunta alla 92^ edizione) nota per le fontane che danno vino e la Festa dell'Uva di Velletri che vanta qualche anno di tradizione in meno, siamo all'edizione numero 87. Infatti pare che gli organizzatori di entrambe le importanti manifestazioni abbiano scelto il primo fine settimana di ottobre per dare il via ai festeggiamenti.

Proprio perché due importanti manifestazioni dei Castelli Romani rischiano di farsi concorrenza a vicenda quando a prevalere dobrebbe essere il coordinamento e il marketing territoriale di area vasta, il consigliere comunale di Velletri Paolo Trenta del Movimento 5 stelle nella giornata di ieri ha chiesto ufficialmente all'amministrazione comunale di Velletri di spostare la data dell'evento.

"Quest’anno le date della festa dell’uva coincidono con la stessa sagra che si tiene a Marino, si ritiene che tale coincidenza sia dannosa per entrambe le feste e soprattutto per la nostra in quanto, almeno per la distanza, la mèta di Marino è preferita dai cittadini romani e dei castelli romani stessi - scrive Paolo Trenta sul gruppo Facebook Miglioriamo Velletri - Abbiamo chiesto al sindaco ed all'assessore di rivedere le date"

"Poiché la festa dovrebbe essere una occasione turistica per la nostra città, ed una opportunità di far conoscere anche le nuove strutture culturali per le quali sono stati spesi soldi pubblici, si ritiene doveroso chiedere di rivedere le date della festa, spostandola al fine settimana antecedente o posteriore a quella di Marino", si legge nella lettera inviata al sindaco Fausto Servadio.