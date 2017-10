Velletri: arrivano i fondi metropolitani per la manutenzione di Via dei Fienili

Il bilancio di recente approvato della Città Metropolitana vede importanti finanziamenti per i Castelli Romani, soprattutto per la manutenzione stradale croce e delizia di tanti sindaci. Per la città di Velletri sono stati finanziati due interventi relativi alla sicurezza stradale che i cittadini richiedevano da tempo, ossia 40mila euro per via Caranella (Strada provinciale 62/A5),con sistemazione del parapetto da via Appia a via Vecchia Napoli, e 50 mila euro per via dei Fienili.

I fondi derivano da una mozione e poi dai relativi emendamenti presentati al bilancio della Città metropolitana dal consigliere metropolitano Giovanni Libanori, capogruppo della lista dei "Conservatori e Riformisti", che ha dato seguito alle richieste e alle segnalazioni giunte dal territorio veliterno.

Soddisfatto il consigliere comunale Giorgio Greci: "Ringrazio Libanori per essersi fatto promotore delle istanze dei cittadini veliterni, che io stesso ho potuto raccogliere grazie al capillare lavoro che con il mio gruppo abbiamo intrapreso sul territorio, promuovendo la presenza tra la gente ed il confronto diretto con le problematiche e le esigenze della comunità - ha detto Greci -. Abbiamo raggiunto un traguardo importante, giungendo a far finanziare dalla Città metropolitana due opere importanti per Velletri, su cui da tempo si attendeva invano una risposta".