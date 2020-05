Velletri: a poche ore dalla fase 2, focolaio di Covid-19 all'Ospedale Colombo

A poche ore dall'avvio della Fase 2 della quarantena, si apre un nuovo focolaio a Velletri nell'ospedale Colombo. Nel raporto di medicina sono stati riscontrati 6 casi positivi, da subito sono state avviate tutte le procedure di contenimento.

Come riferito dal sindaco di Velletri Orlando Pocci, i pazienti positivi sono stati trasferiti presso strutture attrezzate COVID e si stanno eseguendo i tamponi a tutti i degenti e a tutto il personale a partire dai reparti di medicina e cardiologia, poi gli altri a seguire. Nessun paziente uscirà dall’ospedale se non avrà il tampone con esito negativo. La struttura interessata è stata sottoposta a sanificazione e sono in corso ulteriori attività di accertamento e controllo.

I dati sulla situazione sanitaria di Velletri sono in aggiornamento, non appena definitivi il Comune pubblicherà l’andamento dell’epidemia anche per verificare come i nuovi casi stanno incidendo sulla situazione generale.

Il camper dell'ASL ROMA 6 sta effettuando i tamponi nelle RSA veliterne

Questa mattina il camper della ASL Roma 6, presso il parcheggio dell’Area Amore, sta effettuando oltre 250 tamponi a tutto il personale delle strutture assistenziali per anziani che sono situate sul territorio comunale di Velletri, un’attività che era stata programmata nei giorni scorsi in seguito all’esplosione di casi che hanno coinvolto il territorio della Asl con molti pazienti e personale risultato positivo.

Sospesa la visita del Vescovo alla Madonna delle Grazie

Vista la situazione verificatasi presso l'ospedale Colombo e per il principio di massima prudenza, il Sindaco Pocci ha richiesto al Vescovo Mons. Vincenzo Apicella di sospendere la prevista visita individuale alla Madonna delle Grazie che era stata programmata a partire da domani 4 maggio e fino a domenica 10 maggio. Pertanto le celebrazioni per la Madonna delle Grazie si concluderanno con la Messa di questa sera che sarà trasmessa in diretta su TV 2000 e sulla pagina Facebook del Comune di Velletri a partire dalla ore 19:00.