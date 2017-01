Lo spettacolo delle fontane ghiacciate nei Castelli Romani

1 / 2

L'Epifania che tutte le feste si porta via ha portato nei Castelli Romani tanto freddo e gelo. Stamattina oltre alle calze e i dolciumi lo spettacolo per grandi e piccini è stato offerto anche dalle fontane ghiacciate che in tutti i comuni hanno attirato l'attenzione di molti cittadini che hanno diffuso le foto sui social network.

Dalla fontana del Bernini a Castel Gandolfo, alle fontane di Villa Doria ad Albano, il presepe di ghiaccio nella fontana degli scogli di Lanuvio passando per Monte Compatri, Genzano e la fontana di Piazza Mazzini a Velletri. Sculture di ghiaccio, naturali, zampilli ghiacciati e lastre di acqua diventati specchi di ghiaccio. Insomma i Castelli Romani stamane con temperature ambondantemente sotto lo zero erano molto simili ai paesaggi del celebre film della Disney Frozen.

Le temperature molto rigide hanno in ogni caso impegnato le varie sezioni della protezione civile allo spargimento di sale sulle strade più trafficate e a contrastare gli effetti del forte evento che ha provocato la caduta di rami e alberi.

