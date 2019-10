Velletri: la Ecoparco ci riprova, presentato un nuovo progetto di discarica a Lazzaria

A Velletri torna l'incubo della discarica nella zona di Lazzaria. Dopo il fallimento dell'iter del progetto presentato 5 anni fa dalla Ecoparco Srl, respinto dal Tar Lazio e con una valutazione di impatto ambientale negativa della Regione Lazio, a inizio mese di ottobre è stata presentata istanza per l'autorizzazione di un nuovo progetto per un impianto di smaltimento dei rifiuti.

Immediate le reazioni delle associazioni, dei comitati cittadini e dell'amministrazione comunale, tutti pronti a scongiurare nuovamente l'apertura di una mega discarica.

Il sindaco Pocci: "Nessuna discarica a Velletri!"

"Nessuna discarica sarà realizzata a Velletri!" , è questo il perentorio commento del sindaco Orlando Pocci subito dopo aver ricevuto la nuova istanza presentata dalla società privata Ecoparco per realizzare una discarica nell’area situata nella zona Sud di Velletri.

"La posizione dell’amministrazione comunale di Velletri - dichiara Pocci - ė nota da tempo, eravamo e siamo contrari al progetto Ecoparco, lo abbiamo contrastato la prima volta ottenendo il diniego della procedura autorizzativa da parte della Regione. Faremo altrettanto e con maggiore convinzione anche questa volta, gli uffici sono già al lavoro per presentare le osservazioni e per chiedere un nuovo diniego".

"Siamo contrari nel merito - conclude il Sindaco - e nel metodo, non è questa la soluzione per completare il ciclo dei rifiuti, non servono mega impianti ma buone pratiche come quelle che mettiamo in campo a Velletri con una raccolta differenziata virtuosa. Il nostro territorio non diventerà la pattumiera di chi non sta rispettando le regole".