Velletri: nei parchi pubblici un'area dedicata ai cani, la richiesta arriva al Comune

Aree dedicate allo sgambettamento degli amici a 4 zampe nei parchi pubblici per non esser sempre costretti a portare i propri cani al guinzaglio: è questa la richiesta di molti proprietari di cani residenti a Velletri che l'associazione La Spinosa ha ufficialmente inviato al Comune.

"Si chiede al Sig. Sindaco, ai Capi Gruppo Consigliari ed al Consiglio Comunale che una o più aree indicate con la dicitura “area sgambettamento”, possa essere recintata e utilizzata come area per i cani allestendo la stessa in modo che possano esserci zone che favoriscano la socializzazione degli animali e del loro addestramento da parte dei proprietari in sicurezza e con tranquillità degli altri cittadini - si legge nella richiesta - Nelle nostre aspettative c’è quella di poter utilizzare queste in compagnia dei nostri animali in uno spazio sufficientemente ampio da consentire di lasciar liberi gli animali senza disturbare o intimorire chi ha diffidenza o paura dei cani".

Le aree dedicate agli amici a 4 zampe dovrebbero sorgere nei parchi di Villa Ginnetti, Muratori, S. Maria dell’Orto e Viale Marconi e come richiesto dai proponenti dorà essere indicata all'ingresso di ogni area "l’obbligatorietà alla raccolta delle feci degli animali: prassi assolutamente civile, legislativamente prevista ma purtroppo disattesa".

A supporto della richiesta verrà presto avviata una raccolta firme organizzata dall'Associazione La Spinosa.