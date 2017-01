Velletri: scuole superiori al freddo, congelata la cabina termina dell'istituto Cederna

Licei e istituti superiori al freddo e lezioni sospese a Velletri. Nonostante l'assessore alla manutenzione Sergio Andreozzi si fosse attivato per chiedere alla ditta che gestisce gli impianti termici in tutte le scuole comunali, l'anticipazione dell’orario di inizio funzionamento per gli impianti termici, al fine di rendere meno gelido il ritorno a scuola degli scolari e studenti veliterni, stessa accortezza non è stata possibile per le scuole superiori di competenza della Città Metropolitana.

All'Istituto superiore Cederna una perdita nella centrale termica ne ha causato il congelamento (come ben visibile da alcune foto pubblicate sui social network) determinando una sospensione delle lezioni, termosifoni non funzionanti anche al liceo scientifico Cesare Battisti con protesta degli studenti.

Si segnalano anche difficoltà di accensione dei riscaldamenti, nonostante i controlli predisposti dal comune, nella scuola elementare Marcelli dove l'impianto di riscaldamento ha fatto fatica a ripartire e all'ingresso stamane le aule erano troppo fredde costringendo molti genitori a portare i figli a casa.