Velletri smart city: lo Sportello Unico per l'edilizia diventa digitale

A Velletri dallo scorso 3 giugno grazie all'amministrazione cosiddetta digitale è possibile presentare le diverse istanze per pratiche edilizie in formato elettronico. Lo Sportello unico per l'edilizia digitale del Comune di Velletri permette di realizzare un procedimento agile ed efficiente per la trasmissione delle istanze in formato digitale, la consultazione dei regolamenti comunali, collegati a tutto il sistema normativo nazionale e regionale, e la consultazione dello stato istruttorio delle pratiche edilizie presentate.

Gli obiettivi attesi con l'introduzione di questa nuova modalità di presentazione delle domande edilizie sono ambiziosi: la semplificazione generale di tutte le procedure amministrative, l’eliminazione delle code allo sportello, l’allargamento del bacino dei professionisti con il vantaggio per i cittadini di avere una più ampia possibilità di scelta, oltre all’immediato adeguamento da parte del Comune alle nuove disposizioni di legge e alle variazioni della modulistica.

Tutte le potenzialità del nuovo portale dello Sportello unico dell'edilizia sono state illustrate in un convegno pubblico con il supporto della società Starch che con i propri sistemi informatici supporta la pubblica amministrazione nella sua digitalizzazione.

L’amministratore della società Starch, Ruggero Beretta, ha presentato le opportunità per cittadini, enti e professionisti affermando grazie all'amministrazione digitale: “Come consulenti e protagonisti della trasformazione digitale nella PA, siamo molto soddisfatti dell’avanzamento che si sta verificando in questo senso a livello nazionale. Oggi sono oltre 300 gli enti pubblici che abbiamo affiancato in Italia nell’introduzione di strumenti tecnologici per la digitalizzazione. Lo Sportello unico per l’edilizia si fonda sul portale web Cportal che è in grado di gestire le funzionalità a disposizione dei professionisti e cittadini per la predisposizione e la presentazione delle pratiche edilizie".