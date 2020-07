Per il Museo di Street Art dei Castelli un'opera sul cambiamento climatico

Il Museo della Street Art dei Castelli si è arricchito nei giorni scorsi di una nuova opera muraria e si avvicina sempre più per ricchezza ai murales artistici di Tor Marancia, quartiere capitolino.

La cabina elettrica di Via Imperia nella frazione di Pavona di Albano è stata decorata con un'opera dell'artista bolognese Luogo Comune che ha rappresentato con orsi polari e termometri rossi il tema del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, quanto mai attuale dopo i recenti eventi alluvionali che hanno colpito Palermo e Milano nei giorni scorsi.

Il murales realizato con la collaborazione di E-distribuzione

“Siamo sempre lieti di dare spazio alla Street Art e questa iniziativa – ha commentato il Responsabile E-Distribuzione della Zona Roma Esterna Rieti Antongiulio De Lazzari – valorizza ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia e oggi le possiamo vedere in un’altra veste, reiventate come spazi artistici e integrate sempre più con l’ambiente, dando vita ad un interessante connubio tra tecnologia, energia e arte. Le nostre cabine, sempre più oggetto di innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, diventando così anche elemento di attrazione dal punto di vista estetico ed artistico, con benefici per la sostenibilità ambientale, il decoro urbano e la diffusione della cultura”.

A ottobre un tour guidato per le scuole tra i murales di Pavona

L'associazione Musac, Museo della Street Art dei Castelli, ha in programma l'organizzazione di tour guidati per le scuole alla scoperta dei murales che decorano diverse vie della frazione di Albano dalla stazione ferroviaria alle case popolari di Via Roma e che affrontano vari temi, dalla lotta alla criminalità organizzata, all'inclusione sociale e a una città a misura di bambino.