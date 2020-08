Rocca di Papa: elezioni 2020, sarà scontro alla pari tra due donne e due uomini

I cittadini di Rocca di Papa sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco dopo la tragica scomparsa un anno fa del primo cittadino Emanuele Crestini, morto a seguito dell’esplosione del palazzo comunale per una fuga di gas. A sfidarsi per la fascia tricolore saranno due donne e due uomini.

Naturale la candidatura della vicesindaca reggente Veronica Cimino sostenuta da una coalizione civica che dopo la morte del sindaco ha dovuto guidare il comune di Rocca di Papa e affrontare non solo la ricostruzione del centro storico, ma anche l’epidemia di Coronavirus con focolai importati come la residenza per anziani San Raffaele e recentemente il centro di accoglienza Mondo Migliore.

Altra donna in corsa è la consigliera comunale uscente Elisa Pucci che si candida sostenuta dal movimento civico Amo Rocca di Papa.

Le coalizioni tradizionali dei partiti scelgono invece due uomini. Andrea Croce, avvocato esperto di diritto del lavoro, è il candidato sindaco del centro-sinistra sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche Rocca Forte, Noi Domani e La Sinistra.

Il centro-destra si presenta unito e sostiene l’imprenditore e presidente del Consiglio Comunale Massimo Calcagni che vede la sua coalizione composta oltre che da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia anche dalla lista civica Siamo Rocca di Papa.

