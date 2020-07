Marino: bonificata a Cava dei Selci area di sversamento illegale di rifiuti

Bonificata la discarica abusiva che da anni sorgeva nel tratto di strada tra Via Marsale e Via Paiella Catullo, nella frazione di Cava dei Selci del Comune di Marino.

L'area, negli anni scorsi, era stata oggetto di uno stop ai lavori di completamento del tratto stradale per la scoperta in corso d'opera di alcuni esalazioni di gas naturali pericolosi per l'uomo. Da subito era diventata una zona di sversamento di rifiuti di varia natura, diventando una vera e propria discarica a cielo aperto.

La bonifica da parte della Multiservizi di Marino è arrivata dopo numerose segnalazioni giunte all'Amministrazione comunale da parte dei residenti.